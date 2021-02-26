Kovid-19 vaka artışında kalabalık ortamlar etkili olduğu değerlendirmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( OMÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Aksakal Tanyel, Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yüksek olmasıyla ilgili, "Hastalardan aldığımız öykülere bakacak olursak, genellikle kalabalık ortamlarda bulunma başta yer alıyor. Nişan, mevlit, doğum günü gibi. İnsanlar dışarıya çıkmıyor belki ama kalabalık ortamlarda bulunuyorlar." dedi.

Tanyel, AA muhabirine Samsun'un Kovid-19 salgınının artış gösterdiği iller arasında bulunmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, vaka sayılarının şubat ayında ocak ayındakileri geçmeye başladığına dikkati çekti.

Samsun'da vaka sayılarında bir artış bulunduğunu dile getiren Tanyel, şöyle devam etti:

"Karadeniz'e özgü bir mutant virüs olmamakla birlikte Türkiye'de mutant virüslü hasta da var. Hastalardan aldığımız öykülere bakacak olursak, genellikle kalabalık ortamlarda bulunma başta yer alıyor. Nişan, mevlit, doğum günü gibi. İnsanlar dışarıya çıkmıyor belki ama kalabalık ortamlarda bulunuyorlar. Bu ortamlarda maske ve mesafe kurallarına uyulmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla aile içi bulaş daha fazla. Pik yapmış değiliz ama artmasından endişeleniyoruz."

Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma ile sırası gelenin aşı olması uyarısında bulunan Tanyel, "Çünkü bu kısır döngüyü bu şekilde kıramayız. Vatandaşlarımızın, 'Bana bir şey olmaz' mantığından uzaklaşması gerekiyor. Çok acı gerçeklerle karşılaşabilirler, yakınlarını kaybetme gibi. Dolayısıyla önlemlere daha fazla dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Tanyel, Kovid-19 polikliniğe başvuranların sayısının 15 gün önce günde 20'yi geçmediğini anlatarak, "Bugünlerde 100'lerde, giderek artıyor. Yatan hasta sayıları da artıyor. Dikkat edilmezse bir ay daha bu artış sürecek gibi görünüyor." dedi.

"Ocak ve şubatta biraz düşme kaydedildi ama diğer illerdeki oranda değil"

OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci de Samsun'da geçen yıl ağustos-eylül aylarının çok rahat geçirildiğini, pozitif vaka sayılarının çok az olduğunu söyledi.

Kasım ve aralık aylarında Samsun'da vaka sayılarında artış olduğunu belirten Birinci, "Pek çok ilde bu görüldü ama diğer illerde düşme görüldü, Samsun ve Karadeniz illerinde ise bu aylardan sonra çok fazla düşme olmadı. Ocak ve şubatta biraz düşme kaydedildi ama diğer illerdeki oranda değil. Sonrasında bu artış devam etti. Son birkaç haftadır da artış görülmekte." ifadelerini kullandı.

Kaydedilen vakalarda Karadeniz'e özgü bir Kovid-19 mutant virüsü görülmediğine işaret eden Birinci, "Farklı mutant suş var ama diğer illerimizde görülen mutant suş, Samsun'da da görüldü. Onun dışında Karadeniz Bölgesi'ne özgü farlı bir şey tespit edemedik. Vaka sayılarındaki artış, aile içi sık görüşmeler oluyor ama diğer illerde de aile içindeki sık görüşmeler, akrabalık ilişkileri devam ediyor. Bizdeki artış neden var, bunu açıklamak zor. Belki ağustos ve eylüldeki pik bizde görülmediği için. Artışın nedeni o olabilir." diye konuştu.

"Sosyal mesafe ve maske takma başarılamadığı için vaka sayıları artıyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise belediye ile Valilik bünyesindeki tüm kamu kurum ve kuruluşların Kovid-19 vakalarının düşmesi için ciddi çaba sarf ettiğini aktardı.

Dezenfekte, maske ve sosyal mesafe, özellikle HES kodu uygulamalarına ilişkin her yerde çok sayıda denetleme yapıldığını anlatan Demir, "Mevsimin verdiği özellik itibarıyla iklimin kış şartlarıyla birleşmesi, bölge insanımızın kültürel özellikleri, geleneklerine bağlılığı, ailelerin çok sık bir araya gelmesi, bir kısım düğünler ve benzeri buluşmaların etkili olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Vatandaşlardan sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat etmelerini isteyen Demir, şunları kaydetti:

"Sosyal mesafe ve maske takma başarılamadığı için vaka sayıları artıyor. Başka bir neden de yok. Samsun, dört ulaşım arterinde bölgenin merkezi ve giriş çıkış noktası. Bu etkili oluyor. Akraba ilişkileri Karadeniz'de yoğundur. Hafta sonları bir araya gelinmeyle ilgili yaptırdığımız kültürel çalışmalara ilişkin veriler var. Büyükşehir Belediyesi olarak sürekli halkımızı uyarıyor ve sosyal mesafeye dikkati çekiyoruz. Pandeminin ilk başladığı zamanlarda, sonbahara kadar Karadeniz Bölgesi vaka sayısının en az görüldüğü bölgeydi. Vaka sayılarının artması, Türkiye ortalamasının üzerine çıkması halinde mutlaka ilave tedbirlere ihtiyaç duyulacaktır. Pandemi kurulunda da bunları sık sık değerlendiriyoruz. HES kodu uygulamasına büyük önem veriyoruz. İnsan hareketliliğinin fazla olduğu pazarlar, caddeler AVM'lerde, toplu taşımalarda çok dikkat ediyoruz. Önümüzdeki günlerde düşüşe geçmesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız