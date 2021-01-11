Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 812 bin 674 lira ceza
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Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 812 bin 674 lira ceza

11.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:12
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 812 bin 674 lira ceza

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 812 bin 674 lira ceza uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 812 bin 674 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 364 kişiye idari işlem yapılarak 812 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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