Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 45 bin 894 lira ceza verildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal edenlere 45 bin 894 lira para cezası uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal edenlere 45 bin 894 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı 35 kişiye 33 bin 265 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde bir iş yerine 1000 lira cezai işlem uygulandı, 2 bin 631 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Ekiplerce 1775 araç denetlendi, 23 sürücüye 11 bin 629 lira para cezası kesildi.

Uygulamalara İl Emniyet Müdürlüğünden 443, İl Jandarma Komutanlığından 228 personel katıldı.

Kaynak: AA