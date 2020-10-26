Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 95 bin 270 lira ceza

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 95 bin 270 lira ceza uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 95 bin 270 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genelgeler kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 193 kişiye 56 bin 165 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1013 kişiye 1 milyon 15 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 14 şahsa 23 bin 859 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek