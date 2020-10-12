Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 277 bin lira ceza
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Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 277 bin lira ceza

12.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:16
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 277 bin lira ceza

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 1 milyon 277 bin 380 lira ceza uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 1 milyon 277 bin 380 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1037 kişiye 1 milyon 277 bin 380 lira ceza uygulayan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında 367 kişiye de 89 bin 528 lira ceza yazdı.

Uygulama ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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