Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 kişi ve iş yerine 236 bin 869 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere uymayan 135 kişi ve iş yerine 236 bin 869 lira para cezası kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere uymayan 135 kişi ve iş yerine 236 bin 869 lira para cezası kesildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda 22-31 Aralık tarihlerinde 68 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 108 bin 315 lira, 1 kişiye maske takmamaktan 900 lira, 3 iş yerine saat kısıtlamasını ihlalden 4 bin 758 lira, 4 kişiye kumar oynatmaktan 12 bin 720 lira, 6 kişiye kapalı mekanda tedbire aykırı şekilde bulunmaktan 4 bin 734 lira, 2 kişiye karantinayı ihlalden 6 bin 360 lira para cezası verildi.

1-7 Ocak tarihlerinde ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 51 kişiye 99 bin 82 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol