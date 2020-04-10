Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye para cezası verildi Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yasakları ihlal eden 13 kişiye para cezası uygulandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yasakları ihlal eden 13 kişiye para cezası uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaşta 6 kişi ile 20 yaş altı 6 kişiye 789'ar lira para cezası verildi.

Toplu taşıma hizmeti verilen bir aracın sürücüsüne de kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşıma kuralına uymaması nedeniyle 789 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA