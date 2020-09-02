Samsun'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 38 araca cezai işlem uygulandı
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Samsun'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 38 araca cezai işlem uygulandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda 38 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 38 araca cezai işlem uygulandı
02.09.2020 09:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:08

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda 38 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarında sürücü ve yolcuların maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına yönelik denetim yaptı.

Ekipler, vatandaşlara salgın ile mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti de yürüttü. 1278 toplu taşıma aracı denetlendi, 38 araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, salgını azaltma ve kontrol altına almaya yönelik faaliyetler planlanmaya ve uygulanmaya devam edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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