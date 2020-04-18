Samsun'da Kovid-19 önlemlerine uymayan 52 kişiye 43 bin 395 lira ceza Samsun'un Bafra ilçesinde son 5 günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 52 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde son 5 günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 52 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi.

İlçedeki denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması kararına karşı gelen 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü 49 kişiye toplam 40 bin 239 lira idari para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kararını ikinci kez ihlal ettiği belirlenen kişiye ise 1578 lira ceza kesildi.

Araçlarda yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sinin bulunması kararına uymayan 2 toplu taşıma araç sürücüsüne de kişi başı 789 lira idari para cezası yazıldı.

Kaynak: AA