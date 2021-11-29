Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 9 kişiye işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 9 kişiye işlem yapıldı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 9 kişiye işlem yapıldı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını ihlal eden 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını ihlal eden 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele amacıyla denetim yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Hassas Bölgeleri Koruma, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ilçe emniyet müdürlükleri ile dış ilçe amirlik ve müdürlükleri ekipleri, park ve bahçelerde şok uygulamalar ile sabit yol uygulamaları kapsamında denetim yaptı.

Denetimlerde 29 bin 944 kişinin HES sorgulaması yapıldı, karantina ihlalinde bulunduğu tespit edilen 9 kişiye işlem uygulandı.

Uygulamalarda ise 59 aranan şahıs yakalandı, 38 kişiye idari, 11 kişiye de adli işlem yapıldı.

Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 9 kişiye işlem yapıldı

Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 9 kişiye işlem yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title