Samsun'da Kovid-19 karantinasına uymayan 6 kişi hakkında idari işlem yapıldı
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Samsun'da Kovid-19 karantinasına uymayan 6 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Samsun'da Kovid-19 karantinasına uymayan 6 kişi hakkında idari işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Samsun'da karantina kuralını ihlal eden 6 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Samsun'da karantina kuralını ihlal eden 6 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, kentte dün koronavirüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar yapıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 60 bin 549 kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 6 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 489 kişi ikametlerinde kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da 9 bin 226 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı, karantina kapsamındaki 814 kişi ikametlerinde denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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