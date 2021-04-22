Samsun'da Kovid-19 karantinasına uymayan 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı
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Samsun'da Kovid-19 karantinasına uymayan 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Samsun'da Kovid-19 karantinasına uymayan 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Samsun'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Samsun'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, dün kentte koronavirüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar yapıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 56 bin 555 kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı, karantina kuralını ihlal eden 4 kişi yakalandı.

Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 527 kişi ikametlerinde denetlenirken, adresinde bulunmayan 1 kişiye idari işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 9 bin 280 kişinin HES kodu sorgulandı, 653 kişi ikametlerinde denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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