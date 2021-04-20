Samsun'da Kovid-19 karantinasına uymayan 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Samsun'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Samsun'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, kentte dün koronavirüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar yapıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 46 bin 998 kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 3 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 592 kişi ikametlerinde kontrol edilirken adresinde bulunmayan 2 kişiye de idari işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da 9 bin 52 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı, karantina kapsamındaki 789 kişi ikametlerinde denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün