Samsun'da Kovid-19 karantina kuralını ihlal eden 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı
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Samsun'da Kovid-19 karantina kuralını ihlal eden 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Samsun'da Kovid-19 karantina kuralını ihlal eden 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Samsun'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Samsun'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte dün koronavirüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında uygulamalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 55 bin 164 kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı, karantina kuralını ihlal eden 1 kişi yakalandı.

Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 446 kişi ikametlerinde denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 9 bin 752 kişinin HES kodu sorgulandı, 622 kişi ikametlerinde denetlenirken, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yakalandı.

İzolasyon kuralını ihlal eden kişiler hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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