Samsun'da Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Samsun'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Samsun'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Nisan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 60 bin 42 kişinin HES kodunun sorgulandığı kaydedilen açıklamada, "İzolasyon kuralını ihlal eden 3 kişi yakalanmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 595 kişi ikametlerinde denetlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerince de 9 bin 181 kişinin HES kodunun sorgulandığı ayrıca Kovid-19 denetimi kapsamında 813 kişinin ikametlerinde kontrol edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek