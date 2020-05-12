Samsun'da Kovid-19 denetimlerinde 24 bin 320 lira ceza verildi
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Samsun'da Kovid-19 denetimlerinde 24 bin 320 lira ceza verildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, kuralları ihlal edenlere toplam 24 bin 320 lira para cezası uygulandı.

Samsun'da Kovid-19 denetimlerinde 24 bin 320 lira ceza verildi
12.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:10

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, kuralları ihlal edenlere toplam 24 bin 320 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı 14 kişiye 7 bin 858 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde 2 bin 360 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

1219 aracın denetlendiği uygulamada 19 sürücüye 16 bin 462 lira para cezası kesildi.

Uygulamalarda tabanca, kurusıkı tabanca, 26 fişek ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

Ekipler, kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları ve benzeri iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını da denetledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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