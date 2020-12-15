Samsun'da Kovid-19 denetimlerinde 1329 kişiye idari para cezası uygulandı
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Samsun'da Kovid-19 denetimlerinde 1329 kişiye idari para cezası uygulandı

15.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:53
Samsun'da Kovid-19 denetimlerinde 1329 kişiye idari para cezası uygulandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 1329 kişiye idari para cezası uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 1329 kişiye idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 07-14 Aralık 2020 tarihleri arasında denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimlerin aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 132 şahsa 56 bin 333 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1073 şahsa 1 milyon 837 bin 385 lira olmak üzere toplamda 1205 şahsa 1 milyon 893 bin 718 lira idari para cezası uygulanmıştır. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan denetimlerde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 124 şahsa 323 bin 156 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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