Samsun'da Kovid-19 aşılarının sağlık çalışanlarına yapılmak üzere hastanelere dağıtımına başlandı
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Samsun'da Kovid-19 aşılarının sağlık çalışanlarına yapılmak üzere hastanelere dağıtımına başlandı

13.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:40
Samsun'da Kovid-19 aşılarının sağlık çalışanlarına yapılmak üzere hastanelere dağıtımına başlandı

Samsun'a ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının sağlık çalışanlarına yapılmak üzere hastanelere dağıtımına başlandı.

Samsun'a ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının sağlık çalışanlarına yapılmak üzere hastanelere dağıtımına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde iklimlendirme sağlayan minibüslere yüklenen Kovid-19 aşıları, polis eşliğinde hastanelere sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere, bugün Sağlık Bakanlığınca gönderilen aşıların hastanelere sevkiyatının başladığını söyledi.

Aşıların hastane ve aile sağlığı merkezlerine dağıtıldığını belirten Oruç, "İlk etapta 26 bin doz aşımız geldi. Aşılarımız öncelikle sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Daha sonra huzurevi sakinlerimize ve bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığımızın belirlediği 65 yaş üstü kronik rahatsızlıkları olan ve diğer risk gruplarına göre günlük güncelleme yapılarak aşılarımız yapılmış olacak." dedi.

Aşıların devlet ve özel hastaneler ile aile sağlığı merkezlerinde oluşturulan aşı odalarında gerçekleştirileceğini anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Hastanelerimiz bünyesinde 265 oda hazırlanmış oldu. Aile sağlığı merkezlerimizde 141 merkez var. Burada da aşılarımızı yapacağız. İnşallah en kısa sürede sağlıkçılarımızın aşılarını tamamlayıp daha sonra da vatandaşa yapacağız. Aşının yapılıyor olmasının bizi rehavete sürüklememesi lazım. Aşı yapıldıktan sonra da yine tedbirimizi alacağız. Korumamızı sağlayacağız. Toplumsal olarak bağışıklığımız belli bir seviyeye geldikten sonra inşallah bu illetten kurtulmuş olacağız. Aşımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Oruç, sağlıkçılar için aşı randevu sisteminin açıldığına işaret ederek, "Çalışanlarımız zaten kendi çalıştıkları hastanede olacaklar. Randevularını alarak hızlı şekilde aşılarını yapacağız. Eczacılarımıza da en yakın hastaneden ya da aile sağlığı merkezinden randevu alarak ona göre aşılarını yapacağız. Hem mesai içi hem mesai sonrası aşılarımız yapılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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