Samsun'da koronavirüsü yenen aile hekimi alkışlarla taburcu edildi

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan aile hekimi, alkışlarla evine uğurlandı.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan aile hekimi, alkışlarla evine uğurlandı.

Kovid-19 şüphesiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesine başvuran ve testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 51 yaşındaki aile hekimi Mehmet Gür, sağlığına kavuştu.

Gür, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın klinik ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Hastanın Merzifon'dan geldiğini ve orada bir hafta tedavi altında kaldığını belirten Uzun, "Durumunun ağırlaşması üzerine bize geldi. Yoğun bakıma yatırdık. Solunum yetmezliği vardı. Kanlı oksijen düzeyleri çok düşüktü. Yüksek akımlı oksijen tedavisiyle immün plazma ile sitokin fırtınası dediğimiz olayı engelleyecek ilaçlar kullandık. Gerçekten çok ağır bir hastaydı. Başarılı tedavi gerçekleştirerek hastayı taburcu ettik." dedi.

Mehmet Gür ise tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sizin tabirinizle 'çukurdan' çıkardınız. Sağ olun, var olun, emeğinize sağlık. Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA