Samsun'da koronavirüsle mücadeleye ilişkin bazı tedbirler alındı Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında, kent sınırlarından kara ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'ten itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durduruldu.

Kararda, kentte yaşayan veya bulunanların, belirtilen süre boyunca Samsun'da kalmaları esas alındı.

Giriş ve çıkışa kısıtlama getirildiği belirtilen kararda, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu veya kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, ölüm nedeni Kovid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişiye, bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenlere "Seyahat İzin Kurullarınca" seyahat izin belgesi verilebileceği aktarıldı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri, ilgi genelge kapsamında ilimizden giriş/çıkışları içinde geçerli olmasına, göç idaresinin yabancılar için verdiği yol izin belgeleri yeterli görülecek ayrıca seyahat izin belgesi talep edilmemesine, temel ihtiyaç malzemeleri ticareti kapsamında değerlendirilip, taşıma irsaliyesi, fatura ve benzeri belge olmasa bile seyahat izin belgesi aranmamasına, ancak ilimize girişlerinde muhakkak ateşleri ölçülerek, maske kullanmaların temin edilmesine, hasta refakatinde bulunulması gibi zorunluluk durumlarında en fazla iki yakınına seyahat izin belgesi düzenlenmesine, nakliyeci ve kamyoncuların ikametgahları dışındaki tır ve kamyon garajlarında bulunan araçlarını almak için özel araçla gitmek istemeleri halinde araçlarının tır parkında olduğunu belgelemeleri kaydıyla yanlarında bir kişiyle beraber seyahat etmelerine izin verilmesine, at yetiştiriciliği ile ilgili taleplere Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince uygun görülmesi şartı ile izin belgesi verilmesine, duruşmalara katılması gereken avukatlar, tarımsal zarar ziyan tespit faaliyetini yürüten uzmanlar, iş yeri hekimleri gibi çalışanlar 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge kapsamında kamu görevi ve kamu hizmetinin sürekliğinin sağlanmasında görevli olanlar maddesi gereğince değerlendirilecek ve görev belgesi, duruşma tebligatı gibi belgeleri ibraz etmek şartı ile seyahat izin belgesi olmadan giriş-çıkışlarına izin verilmesine kara verildi."

Kararda, mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve gıda faaliyetlerine ilişkin maddeler de yer aldı.

Kaynak: AA