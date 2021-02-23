Samsun'da koronavirüsle mücadelede çalışmaları değerlendirildi
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Samsun'da koronavirüsle mücadelede çalışmaları değerlendirildi

23.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:42
Samsun'da koronavirüsle mücadelede çalışmaları değerlendirildi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çalışmaları masaya yatırıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çalışmaları masaya yatırıldı.

Samsun Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, koronavirüsün kent genelindeki son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve aşılama çalışmalarının görüşüldüğü belirtildi.

Kaymakamların da katıldığı toplantıda Vali Dağlı, salgınla mücadelede başarıya ulaşmak için vatandaşların belirlenen kurallara eksiksiz riayet etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Dağlı, denetimlerin artırılması ve kaymakamların denetimlere bizzat katılması, MHRS ve 182 üzerinden randevusunu alamadığı için aşı olamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara mutlaka ulaşılması ve evlerine gidilerek aşılarının yapılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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