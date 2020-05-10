Samsun'da koronavirüs vaka sayısı sıfırlanmadan tedbirler bırakılmayacak
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Samsun'da koronavirüs vaka sayısı sıfırlanmadan tedbirler bırakılmayacak

Samsun'da koronavirüs vaka sayısı sıfırlanmadan tedbirler bırakılmayacak
10.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:56

Samsun Valisi Osman Kaymak, kentte koronavirüs vaka sayısının sıfırlanmadığını belirterek, "Maske ve sosyal mesafe kuralları önemli. Kentte vaka sayıları sıfırlanmadan tedbirleri bırakmayacağız. Halen 5-10 vaka görülmeye devam ediyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, kentte koronavirüs vaka sayısının sıfırlanmadığını belirterek, "Maske ve sosyal mesafe kuralları önemli. Kentte vaka sayıları sıfırlanmadan tedbirleri bırakmayacağız. Halen 5-10 vaka görülmeye devam ediyor. Bu demek oluyor ki tedbirler devam edecek." dedi.

Kaymak, Anneler Günü nedeniyle yaptığı ziyaretler sonrası gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Samsun'da toplam vaka sayısının 782 olduğunu, 631 kişinin iyileştiğini, 20 yoğun bakım, 9 da solunum cihazına bağlı hasta olduğunu belirten Kaymak, tedbirlerin sıfırlanmadan gevşetilmemesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların sağlığı için tedbirleri sıkı tuttuklarını, bu kapsamda herkesin sorumlu davranıp kurallara uymalarını isteyen Vali Kaymak, şöyle devam etti:

"Maske ve sosyal mesafe kuralları önemli. Kentte vaka sayıları sıfırlanmadan tedbirleri bırakmayacağız. İlimizde vakalar maalesef sıfırlanmadı. Halen 5-10 vaka görülmeye devam ediyor. Bu demek oluyor ki tedbirler devam edecek. Kurallara uyulması halinde bu salgını atlatacağız. Bu anlamda ilimizde çok ciddi sorun görmüyoruz. Alınan kararlara halk uyarsa başarı elde ederiz. Uyulmazsa kurallar devam edecektir."

Samsun'da yoğun bakım hasta sayısının çok az olduğuna işaret eden Vali Kaymak, "Biz diyoruz ki bayrama çifte bayram yapalım, Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi. Bu anlamda insanlarımızın kurallara uymasını anlayış ve sabır göstermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Birlikte görev yaptığımız emniyet amirinin testi pozitif çıktı"

Sahada görev yaptıklarını bu nedenle risk grubunda olduklarını, mesai arkadaşlarında da pozitif vakaların görüldüğünü aktaran Vali Kaymak, şunları kaydetti:

"Ben de test yaptırdım.Yaklaşık bir ay önce Havza'da denetlemeye katılmıştım. Bir gün sonra denetlemeye katılan bir emniyet müdürünün testi pozitif çıktı. Ben de beraberdim. Filyasyon ekipleri biz talep etmeden bulaşma riskine karşı test yaptı. Biz de Allah'a şükür emin olduk. O gün ben maskeliydim ve sosyal mesafe kuralına uyarak korundum. O gün maskesiz olsaydım ve yakın olsaydım emniyet müdüründen bize bulaşacaktı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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