Samsun'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara bir milyon 361 bin 474 lira ceza Samsun Emniyet Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir milyon 361 bin 474 lira para cezası uygulandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir milyon 361 bin 474 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha, İl Pandemi ve İl İdare kurullarınca salgının önlenmesi için bir dizi karar alınarak uygulamaya konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı olanlarla kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlardan yasağa uymayan 5 bin 974 kişi uyarılarak ikametgahlarına gönderildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayanlardan 65 yaş ve üstü 244 kişiye 174 bin 137 lira, 20 yaş ve altı 585 kişiye 367 bin 559 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 904 kişiye de 795 bin 388 para cezası uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 72 bin 799 araç ve 138 bin 223 kişi kontrol edilerek, yasaklara uyulması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Mesire ve piknik alanlarında kurallara uymayan 4 kişiye 3 bin 156 lira, toplu taşıma kurallarına uymayan 20 kişiye 8 bin 634 lira, seyahat izin belgesi olmayan bir kişiye 3 bin 150 lira, valilik emirlerine uymayarak balık tutan 3 kişiye de 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle yasa dışı üretilen ve piyasaya sürülmek istenen temizlik malzemelerine yönelik çalışmalarda 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü ve 4 bin 750 paket markasız ıslak mendil ve 105 bin 176 maske ele geçirildi.

Kaynak: AA