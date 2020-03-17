Samsun'da koronavirüs tedbirleri Yollarda azalan sayıdaki araçlar Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Yollarda azalan sayıdaki araçlar

Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu kapsamda Samsun'da çay ocakları ve kafeler kapandı.

Kaynak: AA