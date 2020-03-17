Samsun'da koronavirüs tedbirleri
Yollarda azalan sayıdaki araçlar Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.
17.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:20
Yollarda azalan sayıdaki araçlar
Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu kapsamda Samsun'da çay ocakları ve kafeler kapandı.
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Kaynak: AA