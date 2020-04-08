Samsun'da koronavirüs korkusunu yenmek için "Pandemi Destek Hattı" kuruldu Samsun Büyükşehir Belediyesi "Pandemi Psikososyal Destek Hattı" kurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi "Pandemi Psikososyal Destek Hattı" kurdu.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) bünyesinde kurulan "Pandemi Psikososyal Destek Hattı"nda 4 uzman psikolog görev alıyor.

Psikologlar, sosyal izolasyon nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara, koronavirüs salgınının yol açtığı korkuları yenmek için destek veriyor.

SADEM görevlisi uzman psikolog Emrah Talay, koronavirüs salgınının vatandaşlarda oluşturduğu psikososyal sorunları azaltmaya yönelik hizmet vereceklerini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle her yaş grubundaki bireylerin hayat döngüsünde önemli değişiklikler yaşandığına dikkati çeken Talay, şunları dile getirdi:

"Bu süreçte yaşadığımız stres, güvensizlik, korku ve kaygıyla birlikte duygularımızı yönetmekte zorlanabilir, aile, evlilik ve dostluk ilişkilerinde yalnızlaşma ve içe kapanma yaşayabiliriz. Çocuklar ve gençlerde kaygı, korku gibi birtakım duygusal ve davranışsal sorunlar da gözlenebilir. Bu ve buna benzer psikolojik sorunlar yaşayanlarla görüşerek, tedavi etmeye, onları psikolojik olarak rahatlatmaya çalışıyoruz."

Vatandaşların kendilerine rahatlıkla ulaşabileceğine işaret eden Talay, şunları kaydetti:

"Psikososyal Destek Hattı kapsamında 0552 952 98 30, 0552 952 98 31, 0552 952 98 32 numaralı telefon hatlarımıza ulaşacak vatandaşlarımız, hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uzmanlarla görüşerek psikolojik yardım alabilecek. Vatandaşlarımız rahat olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak biz halkımızın gerek fiziki, gerekse psikolojik sağlığı için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA