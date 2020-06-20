Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı

SAMSUN'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava giren öğrenciler okullarda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla bekledi.

Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı
20.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:59

SAMSUN'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava giren öğrenciler okullarda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla bekledi.

Samsun'da LGS sınavı nedeniyle hem öğrenciler, hem de aileleri heyecan yaşadı. Covid-19 salgını nedeniyle öğrenciler okullardan içeri dezenfektan ile ellerini temizleyip maske verilerek alındı. Okul dışında öğrencilerin yakınları da maske takarken sosyal mesafe kuralına uygun şekilde caddelerde bekledi. Polis ekipleri de vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bir anlık unutkanlığı, talihsiz çocuğun bir yılına mal oldu Haber
Bir anlık unutkanlığı, talihsiz çocuğun bir yılına mal oldu
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi Haber
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Galeri sahipleri, kendilerini dolandırdıklarını öne sürdükleri kişiyi tekme tokat dövdüler Haber
Galeri sahipleri, kendilerini dolandırdıklarını öne sürdükleri kişiyi tekme tokat dövdüler
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Kuvvetli sağanak nedeniyle su basan Kapalıçarşı'da elektrik tesisatında korkutan patlama
Kuvvetli sağanak nedeniyle su basan Kapalıçarşı'da elektrik tesisatında korkutan patlama
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Lgs Milli Galatasaray
Şu an buradasınız: Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 12:11:41. #1.14#
title