Samsun'da korona yasaklarına uymayanlara 34 bin 888 TL idari para cezası
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Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Samsun'da korona yasaklarına uymayanlara 34 bin 888 TL idari para cezası

Samsun'da korona virüsle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan denetimlerde 34 bin 888 TL idari para cezası uygulandı.

10.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:14
Samsun'da korona yasaklarına uymayanlara 34 bin 888 TL idari para cezası

Samsun'da korona virüsle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan denetimlerde 34 bin 888 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha, İl Pandemi ve İl İdare Kurulumuzca birçok karar alınıp uygulanmıştır. Alınan kararların uygulamasının takibi amacıyla İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yapılan denetimlerde; 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklanmış, bu kapsamda, yasağa uymayan 2 bin 887 vatandaşımız uyarılarak ikametlerine gönderilmiş, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan yasağı ihlal eden 12 kişiye toplamda 4 bin 704 TL, 20 yaş ve altı vatandaşlarımızdan yasağı ihlal eden 31 kişiye toplamda 12 bin 152 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın meydanlarda, sokak ve caddelerde sosyal mesafe kuralına uymadan toplu olarak yürümemeleri veya bulunmamalarını sağlamak için ekiplerimizce yapılan kontrollerde toplam 30 şahsa sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 11 bin 760 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Ayrıca mesire ve piknik alanlarında uyulması gereken kurallara uymayan 2 kişiye 784 TL, toplu taşıma kurallarına uymayan 6 kişiye 2 bin 352 TL, seyahat izin belgesi olmayan 4 kişiye 1568 TL ve kurallara uymayarak balık tutan 4 kişiye 1.568 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz girişlerinde bulunan uygulama noktalarında izinsiz seyahatin önlenmesi ve gelen vatandaşlarımızın kontrol edilmesi için personel takviyesi yapılmış, kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 12 bin 679 araç ve 23 bin 790 şahıs kontrol edilmiş, vatandaşlarımıza yasaklara uymaları ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda telkinlerde bulunulmuştur. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan toplamda 476 iş yeri ile ilgili olarak yapılan denetimlerde, 2 iş yerinin yasağa uymadığı tespit edilmiş ve gerekli işlemler başlatılmıştır. Ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda anons edilerek uyarılmaktadır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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