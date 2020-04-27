Samsun'da korona yasaklarına uymayanlara 1 milyon 361 bin lira ceza
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Samsun'da korona yasaklarına uymayanlara 1 milyon 361 bin lira ceza

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs (Kovid-19) yasaklarına uymayanlara toplam 1 milyon 361 bin 474 lira ceza uyguladı.

Samsun'da korona yasaklarına uymayanlara 1 milyon 361 bin lira ceza
27.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:11

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs (Kovid-19) yasaklarına uymayanlara toplam 1 milyon 361 bin 474 lira ceza uyguladı.

Samsun Valiliği, korona virüsle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları açıkladı. Açıklamada, "Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha, İl Pandemi ve İl İdare Kurulumuzca birçok karar alınıp uygulanmıştır. Alınan kararların uygulamasının takibi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar yapılan denetimlerde; 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklanmış, bu kapsamda, yasağa uymayan 5 bin 974 vatandaşımız uyarılarak ikametlerine gönderilmiş, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan yasağı ihlal eden 224 kişiye toplamda 174 bin 137 TL, 20 yaş ve altı vatandaşlarımızdan yasağı ihlal eden 585 kişiye toplamda 367 bin 559 TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın meydanlarda, sokak ve caddelerde sosyal mesafe kuralına uymadan toplu olarak yürümemeleri veya bulunmamalarını sağlamak için ekiplerimizce yapılan kontrollerde toplam 904 şahsa sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 795 bin 388 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. İlimiz girişlerinde bulunan uygulama noktalarında izinsiz seyahatin önlenmesi ve gelen vatandaşlarımızın kontrol edilmesi için personel takviyesi yapılmış, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 72 bin 799 araç ve 138 bin 223 şahıs kontrol edilmiş, vatandaşlarımıza yasaklara uymaları ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda telkinlerde bulunulmuştur. Mesire ve piknik alanlarında uyulması gereken kurallara uymayan 4 kişiye 3 bin 156 TL, toplu taşıma kurallarına uymayan 20 kişiye 8 bin 634 TL, seyahat izin belgesi olmayan 1 kişiye 3 bin 150 TL, Valilik emirlerine uymayarak balık tutan 3 kişiye 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgiler verildi:

"Kovid-19 salgını sebebiyle yasa dışı olarak üretilen ve piyasaya sürülmek istenen temizlik malzemelerine yönelik yapılan çalışmalarda 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü (El dezenfektanı) ve 4 bin 750 paket markasız ıslak mendil ele geçirilmiş olup konu ile ilgili olarak adli işlem başlatılmıştır. Kovid-19 salgını sebebiyle ihtiyaç duyulan cerrahi maske, N95 koruyucu maske, koruyucu tulum ve koruyucu gözlük malzemeleri üreten ve satımını yapan iş yerlerine yönelik yapılan çalışmalarda 105 bin 176 adet maske ele geçirilmiş, gerekli adli/idari işlem başlatılmıştır. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan toplamda 3 bin 728 iş yeri ile ilgili olarak yapılan denetimlerde, 43 iş yerinin yasağa uymadığı tespit edilmiş ve gerekli işlemler başlatılmıştır. Ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda anons edilerek uyarılmaktadır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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