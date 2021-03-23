Samsun'da korona virüs tablosuna vatandaş yorumu: "Tedbiri al, takdiri Allah'a bırak'
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Samsun'da korona virüs tablosuna vatandaş yorumu: "Tedbiri al, takdiri Allah'a bırak'

23.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:32
Samsun'da korona virüs tablosuna vatandaş yorumu:

Samsun üç defadır vakaların en yoğun olduğu il oluyor.

Samsun üç defadır vakaların en yoğun olduğu il oluyor. Bazı vatandaşlar 'eceli gelen gidiyor zaten' diyerek virüsü hafife alıyor. Onlara verilebilecek en güzel öğüt ise "Tedbiri al, takdiri Allah'a bırak" sözü ile anlatılıyor. Bu sözün devletteki örneğini yapılan denetimler oluşturuyor. Vatandaşın da ev ziyaretlerini azaltarak maske ve fiziksel mesafeye dikkat ederek aynısını yapması bekleniyor.

Samsun'da vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerin giriş, çıkış ve ara yolları ekiplerce tutuluyor. Temaslı ve riskli gruptaki hastaların yakalanması adına girişlerde HES kodu uygulaması gerçekleştiriliyor. Tedbirler destek görüyor.

Yasemin Demircan isimli vatandaş, "Herkesin dikkat etmesini öneririm. Açıkçası dikkat etmeyen de çok insanımız var. Ben de hiç sokağa çıkma taraftarı değilim ama bazen de ihtiyacımız olduğu için mecbur gelmek durumunda kalıyoruz. Bugün yağışlı, belki daha az insan olur diye geldim ama her taraf kalabalık. İnsanlarımızda hiçbir değişiklik yok. Hatamız bu şekilde olmakta. Bir de biz Türk milleti olarak evlere gitmeyi, kucaklaşmayı sevdiğimiz, bundan da vazgeçemediğimiz için bu durumdayız. Virüs bu kadar yayılmazdı belki ama ev ziyaretleri var. Ben sadece ablama giderim mecburi olduğunda, komşuluğum şu sıralar bitti. Ama gördüğüm kadarıyla diğer insanlarda henüz bitmedi. 'Eceli gelen gidiyor' diyenler var ama öyle de olmuyor işte. Rabb'im 'tedbirini al, takdiri Allah'a bırak' diyor. İnşallah öyle olur" dedi.

Diğer bir vatandaş ise "Bence bu sistem çok iyi olmuş. Normalde önüne gelen buraya giriyordu. Şimdi virüs kapma riski daha az oluyor. Yetkililerin bir an önce bir şeyler yapmasını istiyoruz. Aslında suç bizlerde yanı vatandaşta. Virüslü olduğu halde bunu saklayıp dışarı çıkan insanlar var. Bunlara karşı sıkı bir önlem alınması gerekiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun'da korona virüs tablosuna vatandaş yorumu: 'Tedbiri al, takdiri Allah'a bırak'
Samsun'da korona virüs tablosuna vatandaş yorumu: 'Tedbiri al, takdiri Allah'a bırak'
Samsun'da korona virüs tablosuna vatandaş yorumu: 'Tedbiri al, takdiri Allah'a bırak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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