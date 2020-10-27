Samsun'da korona denetimlerinde 1220 şahsa ceza

SAMSUN (İHA) – Samsun'da korona virüsü denetimlerinde tedbirlere uymayan 1220 şahsa yaklaşık 1 milyon 95 bin TL ceza kesildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da korona virüsü denetimlerinde tedbirlere uymayan 1220 şahsa yaklaşık 1 milyon 95 bin TL ceza kesildi.

Samsun Valiliği tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler kapsamında ilimiz genelinde 19 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 193 şahsa 56 bin 165 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1013 şahsa 1 milyon 15 bin 246 TL, toplamda 1206 şahsa 1 milyon 71 bin 411 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan denetimlerde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 14 şahsa 23 bin 859 TL para cezası uygulanmıştır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı