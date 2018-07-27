Samsun'da Korkunç Kaza: 4 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun – Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehdi Çetiner idaresindeki 34 GKY 70 plakalı otomobil, Samsun istikametine doğru seyir halindeyken iddiaya göre kavşaktan dönmek isteyen Nizamettin Alıcı idaresindeki 19 AY 654 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta tamamen kullanılamaz hale gelirken, kazada otomobil sürücüsü Mehdi Çetiner, yanında bulunan Mücahit Kayar ve diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN