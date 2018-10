Samsun'da "Köpek Katliamı" Haberlerine Karşı Açıklama

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde yaşandığı iddia edilen köpek katliamıyla ilgili haberler için Hayvan Gönüllüleri Derneği ve Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odasından açıklama yapıldı.

Yapılan haberin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirten Hayvan Gönüllüleri Derneği Samsun Şube Başkanı Semra Antep, "Samsun Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları konusunda başta barınağın fiziksel yapısı olmak üzere tüm çalışmalarında her gün daha ileriye giden ve Türkiye'de örnek gösterilecek bir belediyemizdir. Sokak hayvanları konusunda yapılacak çalışmalar her gün gelişme gösteren bir konudur. Bu konularda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile sürekli istişare içindeyiz. Hassasiyetlerini ve güzel çalışmalarını yerinde ziyaretlerimiz ile çok iyi bilmekteyiz. Bu konuda bizim gibi hassasiyet gösteren başta basınımız olmak üzere insanlarımızı bilgilendirmek ve Samsunumuzun imajına zarar verilmemesi için gönüllü hayvanseverler olarak yaptığımız açıklamamızdır. Kısırlaştırma sonrası bölümünde çekilmiş görüntüler videodakiler, bu görüntüler operasyon dan çıkan hayvanların görüntüleri. Şu an ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesi inşaatı hızla devam ediyor. Ölen sahipsiz hayvanların çöpe götürüldüğü ve gömüldüğü doğrudur. Ölüm yaşamın tek gerçeği. Başka ne yapılabilir. Üzerine toprak atılıyor. Preslemekten kasıt buysa ölen tüm canlılar için geçerlidir. Orman beslemesine çöplük bölgesine gidiyoruz sürekli. Orada hayatını devam ettiren çok sayıda köpek var beslemelerini çöplüğün dışında yapıyoruz. Sağlık sorunları olduğunda tedavisinde tekrar kurumdan hizmet alıyoruz. Gönüllü olarak sürekli gidiyoruz. Bu alanlara giriyoruz. Hasta ve bakıma muhtaç hayvanlar geliyor sürekli. Kırık da dahil olmak üzere bir çok tedavi yapılıyor. Sağlıklı değil hiç birisi sonuçta. Tedavileri bittiğinde hangi alt belediye getirdiyse tekrar aynı alt belediyeye teslim ediliyor. RM de köpeklerin kalmaları söz konusu dahi değil. Yasaklı ırklardan ve engelli köpeklerden başka sürekli kalan yoktur. Pitbull lar tek tek kalmakta. ve her gün sayıları artmaktadır. Yasaklı ırklar tüm ülke genelindeki bir sorundur. Onlar ömürlerinin sonlarına kadar tek tek bir kafeste yaşamak zorundalar. İki tane yan yana pitbull aynı kafese koyulduğunu görmedim bu güne kadar. Hayvanların yemek artıklarıyla beslendiği doğrudur. Mama fabrikasının yapılmasının amacı da budur. Geri dönüşüm projesidir bu hiç bir yemek çöp olmasın aç hayvanlar doysun. Yemek verildiğinde güçlü hayvanlar daha zayıf olanlara içgüdüleri gereği saldırmaktadır. Bu doğalarının gereğidir. Çalışanlar birbirlerine zarar vermemeleri için müdahale etmek durumunda kalıyor. Ziyaretçi saatleri bu sebepten beslenme saatlerine denk getirilmiyor ve ziyaretçilerin besleme yapması uygun görülmüyor. Şu anda yiyecek sıkıntısı yok. Var olan mamalar idare tarafından sayımı yapılarak havaların soğumasıyla yaşanabilecek yiyecek sorununa karşı saklanıyor depolarda. Samsun'daki hayvanseverlerin çoğu sokak hayvanlarının tedavisini Samsun Büyükşehir Belediyesi RM inde yaptırıyor. Bu tür saldırılar hepimizi çok üzüyor. Çalışanların şevki kırılıyor. Sokaklara köpek terk edilmemesi için, köpek satışına ağır sınırlamaları getirilmelidir. Satılan her köpeğe bir kimlik getirilmeli. Sokağa köpek terk edenler ve ruhsatsız şekilde köpek satanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bir saniye bile olsa gerçekçilik payının olduğuna ihtimal versek bizlerin hayvansever değil canavar olmamız gerekir. Nasıl yanlarında durabiliriz devletimizin kurumumuzun. Haberin ülkeye güzel imzalar atan bu kentini karalamaktan başka bir şey olmadığının inancındayım. Bizler oraya her gün daha güzel şeyler katmak için gönülle giderken böyle bir haberin tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklandığı kanaatindeyim. Haberi yapmak için asılsız ihbarlara itibar etmeden gelip kurumu gezip kendi kayıt cihazları ile görüntüler çekilse ve daha sonra böyle bir haber yapılsaydı keşke" dedi.

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Habip Muruz yaptığı basın açıklamasında ise, "Son günlerde bazı sosyal medya ve bir televizyon kanalında Samsun Büyükşehir Belediyesi Bakıma Muhtaç Hayvan Barınağında görevli odamız üyesi veteriner hekimleri hedef alan tamamen asılsız ve iftira niteliğindeki yayınlar karşısında zorunlu olarak kamuoyuyla şu hususları paylaşmak isteriz. Bir televizyon kanalı ve bazı sosyal medya hesaplarında Samsun Büyükşehir Belediyesi Bakıma Muhtaç Hayvan Barınağında görevli odamız üyesi veteriner hekimlere yönelik yanlış bilgi ve suçlamaları üzüntüyle takip etmekteyiz. Veteriner hekimler yaptığı yemine ve mesleki etik kurallarına bağlı olarak görev yapmaktadır. Bazı kesimler, Samsun ilinde ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve bu kurumda görevli veteriner hekimlerin özverili çalışmaları 12 Ekim 2018 Cuma günü başlayacak ve iki gün sürecek olan '3. Sahipsiz Sokak Hayvanları Refahı Kongresi' öncesinde başlattıkları karalamaya ısrarla devam etmektedirler. Sokak hayvanları konusunda başarılı çalışmalar sergileyen veteriner hekimler, sosyal medya hesaplarında ve bir ulusal televizyon kanalında adeta hedef tahtasına konulmaktadır. Meslektaşlarımızla ilgili olarak yaydıkları video görüntüsünde 'köpekleri aç bıraktıkları ve ölüme terk ettikleri, mama vermedikleri, aç kalan köpeklerin birbirini yedikleri, köpekleri bilinçli olarak uyutup çöp toplama merkezine gönderdikleri ve köpeklerin burada preslendiği, bazı yavru köpekleri pitbulların arasına attıkları' ileri sürülmektedir. Bunların tamamı asılsızdır ve iyi niyetten uzaktır. Merkezin kısırlaştırma sonrası ünitesinde çekildiği anlaşılan görüntülerle algı operasyonu yürütülerek Türkiye'nin en iyi hizmet sunan merkezlerinden biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi ve buradaki veteriner hekimler büyük bir haksızlık yapılmaktadır. Bu merkezde görevli veteriner hekimler bakıma muhtaç hasta ve güçten düşmüş hayvanları tedavi etmekte ve kısırlaştırma operasyonu yapmaktadırlar. Ölen hayvanları ise çöp torbaları ile naklederek bu amaçla ayrılmış alana gömülmelerini ve yasak köpek ırkı olan pitpulların ise ayrı kafeslerde tutulmasını sağlamaktadırlar. Besleme zamanı güçlü hayvanların zayıf hayvanlara saldırmaları içgüdüsel bir davranıştır. Yemekler çöp olmasın ve hayvanlar aç kalmasın diye artan yemekler hayvanlara sunulmaktadır. Bu merkezde görev yapan meslektaşlarımız bugüne kadar görevlerini layıkıyla yerine getirmişlerdir. Veteriner hekimleri yıpratan bu yayınlara rağmen mesleki kurallara bağlı olarak veteriner hekim meslektaşlarımız görev ve sorumluluklarının bilinci içinde gayretli çalışmaları artarak devam edeceklerini bu açıklama ile bir kez daha bildiririz. Ortaya konulan suçlamaları hiçbir şekilde tasvip etmeyip, kınadığımızı belirtmek isterim" diye konuştu. - SAMSUN