Samsun'da "Köpek Eğitmenliği Eğitimi Sertifika Kursu" düzenlendi
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Samsun'da "Köpek Eğitmenliği Eğitimi Sertifika Kursu" düzenlendi

Samsun'da 'Köpek Eğitmenliği Eğitimi Sertifika Kursu' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (UKIFED) iş birliğinde düzenlenen "Köpek Eğitmenliği Eğitimi Sertifika Kursu" başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (UKIFED) iş birliğinde düzenlenen "Köpek Eğitmenliği Eğitimi Sertifika Kursu" başladı.

OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 36 kişinin katıldığı eğitimde kursiyerlere köpek psikolojisi, köpek temel eğitimleri, itaat eğitimleri, arama ve kurtarma bilgileri teorik ve uygulamalı olarak veriliyor.

UKIFED Başkanı ve kurs eğitmeni Boran Aydın, AA muhabirine, sertifika programına katılanların her şeyden önce hayvansever kişiler olması gerektiğini söyledi.

Katılımcılara 48 saat ders verileceğini, başarılı olanların köpek eğitmeni sertifikası alacağını belirten Aydın, "Köpek eğitmenliği eğitimi sabır, sevgi ve disiplin gerektirir. Köpeklerin psikolojisini ve davranışlarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Hayvan sevgisi olmayan birinin bunu başarması çok zor. Kurslarda alan ve şahıs koruma, arama kurtarma, iz takibi, terapi köpeği eğitimi gibi branşlarda eğitim veriyoruz." dedi.

Kursa katılan hemşire Elif Sağlam da özellikle deprem, göçük, heyelan gibi durumlarda arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak, bu alanlarda köpeklerden yararlanmak amacıyla eğitimlere katıldığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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