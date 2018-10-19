Samsun'da Konut Satışı Geçen Yıla Göre Geriledi

Samsun'da, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre 2017 Eylül ayında 2 bin 439 konut satılırken, 2018 Eylül ayında yüzde 6,6 düşüşle 2 bin 277 konuta geriledi. 2017 Eylül ayında ipotekli konut satışı 698 olurken, 2018 Eylül ayında ise yüzde 66,2 azalarak 236'ya düştü.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı Eylül ayı itibariyle Samsun'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azalarak ve bir önceki aya göre yüzde 18,7 oranında artarak 2 bin 277 adet oldu. Samsun 2 bin 277 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,8'lik pay alarak 15'inci sırada yer aldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Eylül ayı konut satışı istatistiklerinden "Samsun ili konut satışı" konusunda yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"2018 yılı Eylül ayında Samsun'daki ipotekli konut satışı sayısı 236 adet oldu. 2018 yılı Eylül ayında Samsun'da satılan konutların yüzde 10,4'ü ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 19'uncu sırada yer aldı. Samsun'da 2018 yılı Eylül ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 66,2 oranında azaldı.

2018 Eylül ayında Samsun'da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 41 konut el değiştirdi. Samsun'da 2018 yılı Eylül ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 17,2 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 89,6) sıralamasına göre 63'üncü sırada yer aldı.

2018 Eylül ayında Samsun'da satılan konutların bin 219 adedi ilk defa satılırken, bin 58 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Samsun'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 53,5 iken; ikinci el satışlarının payı ise yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

Samsun'da 2017 Eylül ayında toplam 2 bin 439 konut satılırken, 2018 Eylül ayında yüzde 6,6 düşüşle 2 bin 277 konuta geriledi. 2017 Eylül ayında ipotekli konut satışı 698 olurken, 2018 Eylül ayında ise yüzde 66,2 azalarak 236'ya düştü." - SAMSUN