Samsun'da 'Konumunu at ekmeğin gelsin' uygulaması başladı
Samsun'da Unlu Gıdalar üzerine hizmet veren Gürcüoğlu Fırını, Corona virüsü nedeniyle yaşlı, hasta ve hamileler başta olmak üzere evlerinden çıkamayanlar için kapıya ekmek servisi başlattı.
26.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:27
Samsun'da Unlu Gıdalar üzerine hizmet veren Gürcüoğlu Fırını, Corona virüsü nedeniyle yaşlı, hasta ve hamileler başta olmak üzere evlerinden çıkamayanlar için kapıya ekmek servisi başlattı.
Kaynak: Dunya.com