Samsun'da 'Konumunu at ekmeğin gelsin' uygulaması başladı Samsun'da Unlu Gıdalar üzerine hizmet veren Gürcüoğlu Fırını, Corona virüsü nedeniyle yaşlı, hasta ve hamileler başta olmak üzere evlerinden çıkamayanlar için kapıya ekmek servisi başlattı.

Samsun'da Unlu Gıdalar üzerine hizmet veren Gürcüoğlu Fırını, Corona virüsü nedeniyle yaşlı, hasta ve hamileler başta olmak üzere evlerinden çıkamayanlar için kapıya ekmek servisi başlattı. Kaynak: Dunya.com