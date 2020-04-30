Samsun'da komşusunu öldüren şahıs tutuklandı
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Samsun'da komşusunu öldüren şahıs tutuklandı

Samsun'da komşusunu öldüren şahıs tutuklandı
30.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:08

Samsun'da komşusuna tüfekle ateş açarak 3 çocuk annesi kadını öldürüp kocasını da ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da komşusuna tüfekle ateş açarak 3 çocuk annesi kadını öldürüp kocasını da ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Olgun Sokak'ta dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları Sultan K.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Sabri Karadeniz (48) evinin önünde karnından, 3 çocuk annesi karısı Huriye Karadeniz (44) ise evinin koridorunda kafasından vuruldu. Silah sesini duyan komşular olayı polise haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Huriye Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sabri Karadeniz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sultan K. olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayın küfür yüzünden yaşandığı öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Sultan K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sultan K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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