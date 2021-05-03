Samsun'da komşusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Samsun'da komşusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Samsun'da komşusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde komşusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde komşusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'deki komşular Fatih A. ile Mehmet Fatih İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Fatih İ, Fatih A'yı silahla vurarak yaraladı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Zanlı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kalbi duran yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı, o anlar yürekleri ısıttı
Kalbi duran yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı, o anlar yürekleri ısıttı
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Haydar Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Cenk Tosun Gökhan Töre Gökhan Gönül Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da komşusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 17:11:31. #1.15#

title