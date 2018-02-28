Samsun'da Komşular Arasında Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, 1 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

İddiaya göre, Derebahçe Mahallesi'nde komşu olan ve aralarında husumet bulunan Ertuğrul S. (49) ile Burak M. (21), Oğuzhan Ç. (22) ve Yavuzhan Ç. (21) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ertuğrul S, her iki bacağından av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların yardımıyla özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul S, tedavi altına alındı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Burak M, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oğuzhan Ç. ve Yavuzhan Ç. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.