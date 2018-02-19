Samsun'da Komşular Arasında Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre Hastane Mahallesi'nde komşu olan ve aralarında husumet bulunan M.C. (19) ile Recep Eruzun (43) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Eruzun, bıçaklanarak yaralandı. Hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eruzun, burada ameliyata alındı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.