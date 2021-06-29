Samsun'da koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde koluna yorgun mermi isabet eden mevsimlik kadın işçi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde koluna yorgun mermi isabet eden mevsimlik kadın işçi yaralandı.
Alınan bilgeye göre, Kızılot Mahallesi Tahtabahçe mevkisinde fındık bahçesinde çalışan Filiz Görpüz'un (23) koluna yorgun mermi isabet etti.
Görpüz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman