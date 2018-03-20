Samsun'da Koltuk İmalathanesinde Yangın

Samsun'un Canik ilçesinde bir koltuk imalathanesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Eski Sanayi Sitesi'nde üç katlı bir koltuk imalathanesinin en üst katında süngerlerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, dumandan etkilenen iş yeri çalışanı 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bina çevresinde önlemler alınarak yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

İmalathanenin en üst katının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.