Samsun'da kokain ile yakalanan 1 kişi tutuklandı
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Samsun'da kokain ile yakalanan 1 kişi tutuklandı

27.11.2020 22:23 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:27
Samsun'da kokain ile yakalanan 1 kişi tutuklandı

Samsun'da bir evde arama yapan narkotik polisin taş kokain ve esrar ele geçirirken, olayla ilgili 1'i kadın savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 1 kişi ise mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir evde arama yapan narkotik polisin taş kokain ve esrar ele geçirirken, olayla ilgili 1'i kadın savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 1 kişi ise mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametlerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen Y.K. ve S.K. adlı adlı kadının ikametinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 137,3 gram kokain taş kokain, 271,92 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. ve S.K. gözaltına alındı. polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren S.K. adlı kadın serbest bırakılırken, Y.K. ise tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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