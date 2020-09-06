Samsun'da koca tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı
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Samsun'da koca tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Samsun'da bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı.

Samsun'da koca tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı
06.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:17

Samsun'da bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Atakum ilçesi Taflan Camii Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç. (46) adlı şahıs evlerinde tartıştığı 8 yıllık eşi 1 çocuk annesi N.Ç.'yi (36) bıçakla yaraladı. 3 yerinden yaralanan N.Ç., Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. N.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan öfkeli koca ise polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Z.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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