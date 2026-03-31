Samsun'da kız çocuğu attığı mesajla kurtarıldı: 4 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde alıkonulduğunu iddia ederek cep telefonundan mesaj atıp yardım isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5082 Sokak üzerindeki bir bekar evinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki B.B. adlı kız çocuğu uyuşturucu içilen ortamda alıkonulduğunu ve evden çıkmasına izin verilmediğini ileri sürerek bir yakınına cep telefonuyla mesaj atıp yardım istedi. Olay polise haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından eve yapılan baskında B.B. adlı kız çocuğu kurtarılırken, evde N.T. (17) adlı bir kız çocuğunun daha bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde evde bulunan şahısların uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Operasyonda uyuşturucu içme aparatları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yardım isteyen kızın ablası E.G. (20) ile N.B. (19), C.K. (23) ve C.Ö.Ç. (27) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

