Kısmi yasak sonrası yeniden avlanan hamsi tezgahlarda 25 liradan satılıyor
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Kısmi yasak sonrası yeniden avlanan hamsi tezgahlarda 25 liradan satılıyor

07.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:05

Samsun'da kısmi durdurma kararının kalkmasının ardından yeniden avlanmaya başlanan hamsi, tezgahlarda 25 liradan alıcı buluyor.

Samsun'da kısmi durdurma kararının kalkmasının ardından yeniden avlanmaya başlanan hamsi, tezgahlarda 25 liradan alıcı buluyor.

Hamsilerin boy ve verimliliğinde iyileşme sağlanması amacıyla uygulanan kısmi av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, avladıkları hamsileri tezgahlara ulaştırdı.

Kentte balıkçılık yapan Adem Dal, AA muhabirine, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle tezgahlara az miktarda hamsi getirildiğini söyledi.

Bir aylık kısmi durdurma kararının ardından tezgahlarda yeniden hamsi bolluğu yaşanacağını belirten Dal, hafta içi daha fazla hamsi avlanmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan balıkçıların tezgahlarında hamsi 25, zargana 35, mezgit 35, barbun 50, somon 35, çupra ve levrek 40 liradan satılıyor.

Kısmi yasak sonrası yeniden avlanan hamsi tezgahlarda 25 liradan satılıyor
Kısmi yasak sonrası yeniden avlanan hamsi tezgahlarda 25 liradan satılıyor
Kısmi yasak sonrası yeniden avlanan hamsi tezgahlarda 25 liradan satılıyor
Kısmi yasak sonrası yeniden avlanan hamsi tezgahlarda 25 liradan satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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