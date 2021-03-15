Samsun'da kısıtlamaya uymayan 253 kişiye 470 bin TL ceza
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Samsun'da kısıtlamaya uymayan 253 kişiye 470 bin TL ceza

15.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:01
Samsun'da kısıtlamaya uymayan 253 kişiye 470 bin TL ceza

Samsun'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 253 kişiye 470 bin TL cezai işlem uygulandı.

Samsun'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 253 kişiye 470 bin TL cezai işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamın 13-15 mart tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 253 kişiye toplamda 470 bin 56 TL ceza yazıldı. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda; 13-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 253 şahsa idari işlem yapılarak 470 bin 56 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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