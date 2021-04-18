Samsun'da sessiz hafta sonu kısıtlaması

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Samsun'da sessiz hafta sonu kısıtlaması Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Samsun'da sessiz, kalabalıktan uzak bir görüntüde geçti.

Samsun'da sessiz hafta sonu kısıtlaması

SAMSUN - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Samsun'da sessiz, kalabalıktan uzak bir görüntüde geçti.

Tüm Türkiye'de uygulamaya başlanan 'yarı kapanma'nın ardından devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Samsun'da da uygulandı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kısıtlamalara uyarak pazar gününü evlerinde izole olarak geçirdi. Bazı vatandaşlar temel ihtiyaç maddelerini almak için evlerine en yakındaki tedarik zincirlerine yürüyerek giderken, önceki hafta sonlarında görülen araç trafiğine ise bu hafta sonunda rastlanılmadı.

Nüfusa oranla Kovid-19 vaka sayısında Türkiye'nin önden gelen illerinden olan Samsun'da kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin tematik dinamik denetimleri ara vermeden devam ediyor. Bazı ekipler karayollarının yoğun işlediği yerlerde kontrol noktası kurarak, araçları ve içindeki vatandaşları denetlerken, yaya devriyeleri de kısıtlama ihlali olup, olmadığını cadde ve sokaklarda kontrol ettiler.

Şehrin en işlek caddeleri kısıtlamayla birlikte sessizliğe bürünürken, yollardaki araba kalabalığının ise geçen haftalara göre azaldığı gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR