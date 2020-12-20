Samsun'da kısıtlamada sokak hayvanlarına mama desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da kısıtlamada sokak hayvanlarına mama desteği

20.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:58
Samsun'da kısıtlamada sokak hayvanlarına mama desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınıyla mücadele kapsamanda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla hafta sonu şehrin belirli noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınıyla mücadele kapsamanda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla hafta sonu şehrin belirli noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için çalışma başlatıldığı bildirdildi.

Açıklamada, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi görevlileri tarafından daha önce belirlenen noktalara mama bırakıldığı belirtilerek, "Sokak hayvanlarını hiçbir zaman ihmal etmeyen ve onların yaşamlarına saygı gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi, can dostlarının zor durumda kalmaması için adeta seferber oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de yakından takip ettiği çalışmalar, titizlikle yürütülüyor." ifadelerini yer verildi.

Sokak hayvanlarının yoğun olduğu cadde, sokak ve parklara mama ve su koyan ekiplerin, geçen aylarda olduğu gibi salgın süresince de çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Yücel İrem Derici Merve Dizdar Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Mbaye Diagne Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da kısıtlamada sokak hayvanlarına mama desteği | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 16:03:18. #1.14#
title