Samsun'da kısıtlamada sokağa çıkan 185 şahsa ceza
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Samsun'da kısıtlamada sokağa çıkan 185 şahsa ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da kısıtlamada sokağa çıkan 185 şahsa ceza

Samsun Valiliği bir günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 185 şahsa toplamda 328 bin 502 TL ceza uygulandığını açıkladı.

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Samsun Valiliği bir günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 185 şahsa toplamda 328 bin 502 TL ceza uygulandığını açıkladı.

Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda 27 Mart Cumartesi günü akşam 21.00'den-29 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 185 şahsa işlem yapılarak 328 bin 502 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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