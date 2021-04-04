Samsun'da dikkat çeken yoğunluk
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Samsun'da dikkat çeken yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR - Haberler | Güncel

Samsun'da dikkat çeken yoğunluk Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, şoförler saatlerce kuyrukta bekledi Korona virüsü (Kovid-19) vaka sayısında Türkiye birincisi olan Samsun'da karayolu kontrol noktalarında oluşan araç kuyruğu, "Kısıtlama yok mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Samsun'da dikkat çeken yoğunluk

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, şoförler saatlerce kuyrukta bekledi

SAMSUN - Korona virüsü (Kovid-19) vaka sayısında Türkiye birincisi olan Samsun'da karayolu kontrol noktalarında oluşan araç kuyruğu, "Kısıtlama yok mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Nüfusa oranla vaka sayıları açıklandığından beri en çok vaka sayısına sahip il olan Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar gününde "Kısıtlama yok mu?" dedirten görüntüler ortaya çıktı. Kısıtlamadan muaf olanlara, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'ndan çıkan öğrenciler de eklenince Atakum ve Gençlik Parkı mevkiindeki polis kontrol noktalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Binlerce otomobildeki şoför ve yolcular ise saatlerce trafiğin açılmasını beklediler. Saatlerce kuyrukta bekleyen şoförler, kornaya sesleriyle duruma tepki gösterdiler.

Saatlerce araç kuyruğunda bekleyen bazı sürücüler, şunları söyledi:

"1 saatten beri kuyruktayız. Ta OMÜ Tıp Fakültesinden geliyoruz. Bunaldık kan beynimize çıktı."

"Ben işime gideceğim. 40 dakika önce araç kuyruğuna girdim. 40 dakikada 100 metre ilerleyebildik. İşe gitmem lazım. Bu nasıl bir rezillik. Ben restoran işletiyorum. Restoranıma gitmem gerekiyor. Bu kadar kalabalığın neden yola çıktığını bilemem."

"40 dakikadır kuyrukta bekliyorum. Arkada 1-1.5 saattir bekleyenler var. Yazıktır bu insanlara. 'Neden trafikte bu kadar araba var?' o da güzel bir soru. Demek ki insanların işi var?"

"Ben yarım saattir Gençlik Parkında kuyruktayım. Şu anda Atakum'da da 3-4 km'lik araç kuyruğu var. Trafiği rahatlatmak için bir 5 dakika araçların salınması lazım. Bu kadar fazla araba olması konusunda bir fikrim yok. Ben tır şoförüyüm. Kısıtlamadan muafım. Arabamın yanına gidemiyorum."

"40 dakikadır kuyruktayım. Bu gün zannedersem sınav var. Sınavın da etkisiyle beraber işi olan da olmayan da sokakta diye tahmin ediyorum."

"Yarım saatte 500 metre ilerleyemedik. Sınavdan çıkıldığını insanlar biliyor. Neden böyle bir işkence yapılıyor anlamıyoruz."

Karayolundaki kuyruğun her geçen saniye daha da artmasının ardından kontrol noktasında HES kodu ve izin belgesi sorgulamasına kısa süreliğine ara verildi ve araçların geçişine izin verilerek trafiğin akması sağlandı. Öte yandan Samsun'da hafta içi kalabalık olan cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Samsun'da dikkat çeken yoğunluk
Samsun'da dikkat çeken yoğunluk
Samsun'da dikkat çeken yoğunluk
Samsun'da dikkat çeken yoğunluk
Samsun'da dikkat çeken yoğunluk
Samsun'da dikkat çeken yoğunluk
Samsun'da dikkat çeken yoğunluk
Samsun'da dikkat çeken yoğunluk
Samsun'da dikkat çeken yoğunluk
Samsun'da dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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